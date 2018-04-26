В Азербайджане пройдет фестиваль британских фильмов

2018-04-26 16:38 | www.apa.az | 7

В Азербайджане 1-6 мая пройдет IV фестиваль «Весна британского кино».



Как сообщает АПА, об этом сказала представитель «British Council Azerbaijan» Дилара Ибрагимова.



По ее словам, фестиваль пройдет в рамках сотрудничества British Council, посольства Великобритании в Азербайджане и Киноцентра «Низами».

На фестивале будут показаны 8 лучших британских фильмов.

По словам директора «British Council Azerbaijan» Элизабет Уайт, целью проведения фестиваля является знакомство азербайджанских зрителей с фильмами британских режиссеров, создание инноваций и совершенства, нахождение возможностей для проведения творческого обмена.



Посол Великобритании в Азербайджане Кэрол Крофтс отметила, что британские фильмы в 2017 году пользовались успехом и завоевали большую аудиторию.