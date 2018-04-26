«Saipem» сделала заявление о деятельности в Азербайджане

2018-04-26 15:39 | www.oxu.az | 7

Итальянская компания «Saipem» прокомментировала новость о закрытии своего представительства в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в компании, «Saipem» не прекращает деятельность в Азербайджанской Республике и на сегодняшний день является подрядчиком одного из важнейших проектов в нефтегазовой отрасли страны:

«Компания «Saipem» в действительности проводит процесс прекращения деятельности представительства «Saipem S.p.A.», который уже не привлекается ни к каким бизнес-работам в Азербайджане.

Однако компания по-прежнему присутствует в стране и продолжает деятельность здесь посредством своего азербайджанского филиала «Saipem Contracting Netherlands B.V.».

Л.А.

