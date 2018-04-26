NETTY2018 продолжает прием заявок - ФОТО

2018-04-26 15:49 | www.oxu.az | 8

В Азербайджане продолжается Национальная Интернет-Премия NETTY2018.

В рамках конкурса называются лучшие азербайджанские ИТ-проекты, значимые веб-ресурсы, передовые деятели в сфере информационных технологий. Фиксируются тренды, инновации и прогрессивные идеи, нацеленные на технологическое развитие и прогресс.

Прием заявок участников конкурса, набор виртуального жюри и формирование экспертного совета продолжится на сайте www.netty.az до 15 мая 2018 года. На данный момент уже подано более 100 различных заявок.

Победители будут определяться в таких номинациях, как «ИТ-Событие года», «За вклад в развитие отечественных информационных технологий», «Мобильное приложение года», «Лучшая страница Facebook», «Лучший онлайн-видеопроект» и в 12 номинациях, определяющих лучшие веб-ресурсы страны.



Как принять участие в конкурсе?

До начала голосования есть несколько вариантов стать частью конкурса - стать участником, членом виртуального жюри, экспертом конкурса.

Участники - пользователи, зарегистрировавшие на сайте премии свои проекты, решения, веб-ресурсы, страницы в социальных сетях, приложения.

Виртуальное жюри формируется из интернет-пользователей. Стать членом жюри и участвовать в отборе номинантов конкурса могут все пользователи, зарегистрировавшиеся на сайте премии до 15 мая. Торопитесь зарегистрироваться и поддержать любимые ресурсы.

Экспертный совет формируется по персональному приглашению организационного комитета конкурса и представлен специалистами в области дизайна, программирования, маркетинга, журналистики и т.п. Считаете себя экспертом? Пришлите ваше резюме организаторам!

Как определяются победители?

На первом этапе из общего числа участников определяются номинанты, на втором этапе называются победители.

За первый этап отвечают Виртуальное жюри и Экспертный совет. Виртуальное жюри выбирает трех номинантов из общего числа участников конкурса в номинации «Выбор виртуального жюри». Экспертный совет выбирает по три номинанта в каждой из существующих номинаций.

Второй этап: полученный в результате голосования список номинантов передается на рассмотрение Академии NETTY. Академия NETTY представлена авторитетными личностями, занятыми в общественных, государственных и бизнес-структурах Азербайджана. Академия определяет единственного победителя премии в каждой из существующих номинаций.

Когда голосование?

Голосование будет проходить с 15 мая до 22 мая. В этот период Экспертный совет и Виртуальное жюри формируют итоговый список номинантов премии.

22 мая для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY.

Что получают победители и номинанты премии?

Победители NETTY2018 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. Это уникальное мероприятие, собирающее интересных и прогрессивных людей со всей страны. Проведение церемонии намечено на начало июня.

На церемонию приглашаются все номинанты премии. Победителям вручается главный приз конкурса - статуэтка NETTY, номинанты получают соответствующие дипломы. Многочисленные партнеры премии вручают полезные подарки. Обеспечивается внимание СМИ и интернет-аудитории.

В текущем году конкурс проводится при официальной поддержке Министерства транспорта, связи и высоких технологий АР, Министерства культуры АР.

Генеральный партнер премии - компания NAR.

Золотой партнер - Дата Центр AzInTelecom.

Официальными партнерами премии выступают компания Mi Mobile, компания Carlsberg Azerbaijan, выставка BakuTel, компания SmartHost, оператор KATV1, компания Golden Pay, Проект DeJure, веб-агентство Renley.az.

Информационные партнеры проекта: Infocity.az, CBC.az, Sputnik.az, Oxu.az, Media.az, Salamnews.org, DeJure.az.

Премия NETTY основана в 2004 году. Это первая профессиональная премия в области информационных технологий, созданная для содействия развитию национального сегмента Всемирной Сети и ИТ-рынка в целом.

По вопросам партнерства с премией или за любыми другими уточнениями пишите на info@netty.az.