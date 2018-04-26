Состоялась встреча Лаврова с Налбандяном

2018-04-26 17:10 | www.apa.az | 7

В Москве состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном.

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сегодня состоялась короткая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. В ходе встречи министры обсудили ситуацию на линии соприкосновения между азербайджанскими и армянскими войсками», - сказала М.Захарова.