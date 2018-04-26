Власти ОАЭ возмутил восьмимесячный чиновник - ВИДЕО

2018-04-26 15:55 | www.oxu.az | 8

Прокуратура столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби проводит проверку в отношении чиновника, якобы назначившего на государственную должность восьмимесячного ребенка.

Как передает Oxu.Az, oб этом в своем Twitter сообщил судебный департамент города.

Видеозапись, на которой «самый молодой в мире сотрудник» занимается «государственной деятельностью», опубликованная на сайте Управления гражданской авиации ОАЭ, также вызвала недовольство граждан в соцсетях.

«У нас в стране образованные мужчины и женщины не могут работу найти, а вы младенцу должность дали!» - написал один из пользователей, передавало Alaraby.co.uk.

Издание отмечало, что мальчик занял должность управляющего по счастью.

Ролик позже был удален с сайта ведомства. Однако его опубликовали в Instagram Alramsnet. В подписи к видео отмечается, что младенец - сын одного из сотрудников.

В управлении позже заявили, что никакого назначения не было, а видео было снято в развлекательных целях, передавал телеканал 24.ae.

«Мы не хотели вводить никого в заблуждение», - сказал представитель ведомства.