Президент Армении создает свою партию

2018-04-26 16:17 | www.oxu.az | 7

Президент Армении Армен Саркисян намерен создать свою партию и принимать более активное участие в дальнейших политических процессах. Он встречается с различными экспертами и деятелями искусства, пытаясь понять их настроения.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет ереванская газета «Жаманак».

«Саркисян понимает, что полномочия президента в Армении столь ничтожны, что лучше быть главой какой-то общины, чем президентом Армении. А определенный успех в выборах создаст основу, чтобы играть реальную роль в политической жизни Армении», - пишет газета.