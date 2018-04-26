Доклад ФАО по Центральной Азии: В Таджикистане недоедает каждый третий

2018-04-26 16:37 | www.trend.az | 6

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН зафиксировала наиболее высокий уровень недоедания в странах Европы и Центральной Азии – он приходится на Таджикистан, где недоедает каждый третий житель страны. Об этом в четверг сообщает таджикское информагентство «Азия-Плюс».

В Таджикистане в 2014–2016 годах недоедали 30,1 процента населения, или 2,6 миллиона человек, говорится в докладе ФАО «Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в Европе и Центральной Азии».

Отмечается снижение этого показателя: в 2005–2007 годах он был 40,2 процента. То есть ежегодно уровень распространенности недоедания снижался почти на 1 процент.

При этом ВВП на душу населения среди стран региона ЕЦА (Европа и Центральная Азия) остается самым низким в Таджикистане. В 2015 году он составил всего 933 доллара.

В целом, подчеркивают аналитики ФАО, распространенность недоедания в странах ЕЦА невысока. «В период с 1990 по 2015 год регион в целом достиг огромных успехов в сокращении как процентной доли, так и абсолютного числа голодающих. Тем не менее, в нескольких странах ЕЦА распространенность недоедания остается сравнительно высокой. Наиболее высокий уровень этого показателя зарегистрирован в Таджикистане», - отмечается в докладе.

Выражается также озабоченность распространенностью недоедания в Молдове (8,5 процента), Грузии (7 процентов), Кыргызстане (6,4 процента), Узбекистане (6,3 процента), Сербии (5,6 процента) и Туркменистане (5,5 процента).

В докладе говорится, что в 2014, 2015 и 2016 годах тяжелое отсутствие продовольственной безопасности в регионе ЕЦА испытывали 14,3 миллиона взрослых.

В странах Центральной Азии в ситуации тяжелого отсутствия продовольственной безопасности находились 2,1 процента населения, или около одного миллиона человек.

Авторы доклада отмечают сравнительно высокий среди стран Центральной Азии уровень отсутствия продовольственной безопасности в Таджикистане. При этом они не уточняют конкретную численность жителей Таджикистана, живущих в условиях отсутствия продовольственной безопасности.

Наиболее высокий уровень задержки в росте у детей в возрасте до 5 лет в регионе ЕЦА зарегистрирован в Таджикистане. К 2016 году в республике задержки в росте из-за неполноценного питания испытывали 27 процентов детей указанного возраста, говорится в докладе.

Численность таких детей в Таджикистане за последние десять лет удалось сократить всего на 6 процентов.

«Задержка в росте у детей до 5 лет, или слишком низкий рост ребенка для своего возраста, возникает вследствие хронического недостаточного питания, связанного с нарушениями здоровья и/или питания. Высокая распространенность этого явления, как правило, связана с неблагоприятными социально-экономическими условиями и повышенным риском частого и раннего воздействия таких отрицательных факторов, как болезни и/или ненадлежащие методы кормления», - подчеркивается в отчете ФАО.