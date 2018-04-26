В Баку пройдет международное соревнование по боксу: будут проведены бои за 4 титула

2018-04-26 16:41 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Четвертого мая 2018 года впервые в Баку пройдет международное соревнование по профессиональному боксу. В ночь бокса, которая пройдет в Бакинском дворце ручных игр при поддержке группы компаний “AS Qrup İnvestment” и организации компании “BoomBox” будут проведены бои за четыре титула.

В результате боев между более чем 10 боксерами из 5 стран мира будут определены чемпионы по версиям WBC Youth, IBF International, WBA Continental и WBA Inter-Continental.

В рамках главной встречи ночи азербайджанец Рамиль Гаджиев выйдет на ринг за пояс чемпиона мира по версии WBC Youth. Сначала его соперником был утвержден британец Тей Линн. Но после, британский боксер заявил, что не сможет принять участие в бою из-за травмы спины. А соперником Рамиля был выбран входящий в Топ-100 мирового рейтинга Матео Верон.