На Формуле 1 спутали цвета флага Азербайджана - ФОТО + ОБНОВЛЕНО

2018-04-26 16:21 | www.oxu.az | 6

Ошибка с перевернутым флагом Азербайджана на трибуне для зрителей Бакинского Гран-при «Формулы 1» будет устранена сегодня.

Об этом Oxu.Az заявила Отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи.

По ее словам, виноваты в случившемся местные работники состязания:

«Этот флаг изготовили не иностранцы, а азербайджанцы. Они думали, что флаг можно будет увидеть с бульвара. Но они совершили ошибку. Флаг должен быть виден с трассы», - отметила она.

По словам Арпадараи, допушенная ошибка будет устранена до начала соревнований.

«Уже начались работы по замене. Сегодня вечером мы сможем увидеть его (флаг) в исправленной форме», - заявила Н.Арпадараи.

Отметим, что соревнования «Формулы 1» в Баку стартуют завтра.

13:35

С завтрашнего дня в Баку стартует очередное Гран-при Формулы 1.

Как сообщает Oxu.Az, в канун этого события сайт Media.Az выявил грубую ошибку, допущенную организаторами.

Согласно информации сайта, организаторы решили отобразить флаг Азербайджана на крыше одной из трибун, установленных для зрителей гонок. Однако при этом была допущена ошибка, цвета оказались нанесенными в неправильной последовательности.

Ввиду того, что зеленый и синий цвета поменялись местами, полумесяц со звездой выглядит так, как будто отображен в зеркальном порядке.

Представляем кадры с изображением неправильного флага.