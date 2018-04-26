На некоторые трибуны гонки Ф1 в Баку билеты полностью проданы

2018-04-26 16:49 | www.trend.az | 6
БАКУ /Trend/ - Большинство билетов на Гран-при Азербайджана Формулы 1 2018 в Баку распроданы, говорится в сообщении Операционной компаний Бакинского городского кольца, распространенном в четверг.
Не осталось мест на трибунах "Филармония", "Ичеришехер" и "Бульвар", а также в секторах “B” и “C” главной трибуны "Абшерон". Билеты на другие трибуны также практически распроданы.
Глава коммерческого департамента BCC Бюлент Озердим отметил, что продажа билетов на бакинский этап Ф1 идет очень хорошим темпом.