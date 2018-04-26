В Сеуле продемонстрирован инвестиционный потенциал Узбекистана

2018-04-26 16:52 | www.trend.az | 7

В Сеуле состоялся узбекско-южнокорейский деловой форум, организованный посольством Узбекистана в Республике Корея совместно группой UzKorEconomy Media Group. Об этом сообщает узбекское ИА «Жахон».

В мероприятии приняли участие более ста предпринимателей из Сеула, промышленных городов Пусан, Тэгу и Кванджу, в том числе и представители корейского бизнеса, уже ведущие активную деятельность в Узбекистане.

В ходе мероприятия был представлен экспортный и инвестиционный потенциал Узбекистана, детальная информация об экономических реформах и совершенствовании законодательства в сфере бизнеса и инвестиций. Особый акцент был сделан на создании принципиально новой и прочной системы гарантий и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства и инвесторов, облегчении процедур осуществления деятельности.

Участники проявили большой интерес к решениям руководства Узбекистана по либерализации валютного рынка и экспортно-импортных операций, а также создаваемым в стране свободным экономическим и малым промышленным зонам с привлекательными условиями работы с иностранными партнерами.