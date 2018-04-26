Трамп: Встреча с Ким Чен Ыном может не состояться

2018-04-26 17:30 | www.oxu.az | 6

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном может вообще не состояться.

Как передает Oxu.Az, oб этом американский лидер сказал в эфире телеканала Fox News.

«Не исключено, что я просто быстро покину встречу. Не исключено, что эта встреча вообще не состоится. Кто знает», — отметил Трамп.

По словам Трампа, на данный момент северокорейская сторона «очень хочет встретиться».

«Майк Помпео был там, он не должен был встречаться с Ким Чен Ыном, но он встретился. Они организовали встречу, когда он был там. Их встреча продолжалась более часа. Он также общался со своими коллегами в Северной Корее», — рассказал Трамп.