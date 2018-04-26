В Турции произошло землетрясение

2018-04-26 17:06 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Денизли на юго-западе страны произошло землетрясение магнитудой 4,1, пишут в четверг турецкие СМИ.

Сообщается, что в результате землетрясения, по предварительным данным, ранен один человек. О разрушениях не сообщается.

Отметим, что 14 апреля в турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 5,1, в результате которого получили ранения 39 человек.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4 балла. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.