Писательница Ульвия Гейдарова представит Азербайджан на фестивале в Германии

2018-04-26 17:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский писатель-публицист Ульвия Гейдарова представит нашу страну на фестивале "Next Stage Europe 2018" в городе Потсдам (Германия), сообщила Trend Life публицист.

Фестиваль пройдет при организации Института имени Гете 13-17 июня. В нем примут участие 12 молодых драматургов из Азербайджана, Грузии, Украины, России и других стран.

Ульвия Гейдарова будет участвовать в фестивале с монопьесой "Uşaqlıq" ("Детство"). Отметим, что драматические произведения участников фестиваля отбирали члены жюри от Института имени Гете.