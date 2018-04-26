Против Гусейна Абдуллаева выдвинуты дополнительные обвинения

2018-04-26 18:29 | www.apa.az | 5

В поступившей АПА из Генпрокуратуры совместной информации говорится, что в результате проведенной Министерством налогов выездной проверки был выявлен факт уклонения Обществом с ограниченной ответственностью «Araz İNC» от уплаты в госбюджет средств в размере 1 млн. 436 тысяч манатов. В связи с данным фактом 7 июня 2013 года было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса Азербайджана.

В качестве обвиняемого по указанной статье УК к следствию был привлечен осуществляющий фактическое руководство деятельностью общества Абдуллаев Гусейн Аббас оглу. В связи с тем, что он скрывался от следствия за пределами Азербайджанской Республики, решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

3 октября 2016 года появились подозрения в том, что Г.Абдуллаев уклонился от уплаты в государственный бюджет налогов в размере 1 млн. 810 тыс. манатов, кроме того, без получения специального разрешения (лицензии) осуществил строительно-монтажные работы, принесшие прибыль в размере 966 тыс. манатов. В связи с этим было принято решение о повторном выдвижении в его отношении обвинений по статье 213.2.2, а также по статье 192.2.2 (незаконное предпринимательство) Уголовного кодекса Азербайджана.

Обвиняемый Г.Абдуллаев был задержан на территории Турецкой Республики 22 апреля 2018 года и передан сотрудникам правоохранительных органов Азербайджана. Г.Абдуллаев был допрошен в присутствии своего адвоката.

Кроме того, согласно уголовному делу, возбужденному 14 февраля 2018 года в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД на основании обращений разных граждан, Бабаев Намиг Исмихан оглу, управлявший по поручению Г.Абдуллаева с 2006 по 2018 год предприятием ОАО «Araz İnşaat», войдя в преступный сговор с другими лицами, сдавал в аренду различным компаниям принадлежащие Обществу объекты, и при этом сообщал акционерам неверную информацию о том, что прибыль в размере 1 миллион 374 тысячи манатов уходила на различные расходы, в том числе коммунальные. Таким образом, им были присвоены дивиденды в размере 13 373 маната. Следствием были установлены факты мошенничества с нанесением крупного материального ущерба пострадавшим лицам.

Кроме того, появились основательные подозрения о том, что Г.Абдуллаев требовал от председателя общественного объединения «Помощь в реабилитации детей-аутистов» Эльнура Мамедова выплачивать 6 тысяч манатов вместо ежемесячной арендной платы в соответствии с условиями договора аренды в размере 3 тысячи манатов. Кроме того, Г.Абдуллаев неоднократно через Н.Бабаева, а позже с телефона в Германии звонил Эльнуру Мамедову, оскорблял лично его и членов его семьи и грозил в случае невыполнения требований уничтожить их. Г.Абдуллаев был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 178.2.1 (мошенничество), 178.2.2, 178.2.4, 182.2.1 (вымогательство), 182.2.2 и 182.2.4.

Между обвиняемым Г.Абдуллаевым и пострадавшими были проведены очные ставки. Отраженные в уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской республики все его права в полном объеме были обеспечены.

В настоящее время по указанным уголовным делам следственно-оперативной группой, в состав которой вошли сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД, продолжают приниматься необходимые следственно-оперативные мероприятия.