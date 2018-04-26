Грузинский историк: «Армения должна отвести руки от Карабаха»

2018-04-26 18:29 | www.apa.az | 4

«Армяне в отношении азербайджанце и грузин совершили геноциды».

Как сообщает местное бюро АПА, об этом сказал доктор исторических наук Грузии, академик Шадиман Бидзадзе.

Историк отметил, что в 1905-1907 годах армяне разрушили находящиеся в окрестностях Тифлиса грузинские деревни: «Кроме того, они совершили тяжкие преступления против грузин-мусульман на юге Грузии. Армяне с применением жестоких пыток убили семью Палавандишвили».

Ш. Бидзадзе сказал, что армяне должны понимать, что они не всегда смогут жить во вражде со своими соседями: «Они должны отвести руки от Карабаха – исторических земель Азербайджана. Как и Грузия, Азербайджан никогда не пойдет на уступки в вопросе своих оккупированных земель. Карабах-центр Азербайджана, Шуша же – музыкальный центр».

Он дополнил, что в сентябре 1795 года 150 азербайджанцев в Тифлисе отдали свои жизни за грузинского царя Ираклия II: «Они вывели царя из осады, а сами они были убиты на поле битвы. Азербайджанцы могут гордиться своими дедами. Проживающие в Тбилиси и приезжающие сюда в гости азербайджанцы должны знать, что на этих землях полита кровь их героических предков».