Официальный Баку об аресте «Гуськи» - ЗАЯВЛЕНИЕ

2018-04-26 18:28 | www.oxu.az | 5

МВД, Минналогов и Генпрокуратура Азербайджана распространили информацию в связи с арестом бывшего депутата и бизнесмена Гусейна Абдуллаева по кличке «Гуська».

Как передает Oxu.Az, в сообщении говорится:

«В ходе проверок, проведенных со стороны Минналогов 7 июня 2013 года, по факту неуплаты налогов на сумму в 1,436 миллиона манатов в ООО Araz İNC было возбуждено уголовное дело по статье 213.2.2 УК Азербайджана.

3 октября 2016 года было принято решение выдвинуть Гусейну Абдуллаеву обвинение по статьям 192,2,2 (незаконное предпринимательство) и 213,2,2 УК Азербайджана по факту уклонения от налогов на сумму в 1,81 миллиона манатов, а также получения прибыли в 966 тысяч манатов за проведение ремонтно-строительных работ без соответствующей лицензии.

Обвиняемый Гусейн Абдуллаев был задержан на территории Турции и 22 апреля передан правоохранительным органам Азербайджана. Он был допрошен при участии выбранного им самим адвоката.

Кроме того, на основе обращения различных граждан в МВД было установлено, что управляющие ОАО Araz-İnşaat Намик Бабаев и другие давали ложную информацию акционерам, тем самым присваивали крупные суммы денег. С 2006 по 2018 год ОАО Araz-İnşaat находилась под фактическим контролем Гусейна Абдуллаева.

Помимо этого, установлено, что Гусейн Абдуллаев путем угроз вымогал у председателя Общественного объединения «Реабилитация детей-аутистов» Эльнура Мамедова большую сумму денег. Данное общественное объединение арендовало у компании Гусейна Абдуллаева помещение и ежемесячно должно было выплачивать 3 тысячи манатов. Путем угроз, экс-депутат добился выплаты ежемесячно 6 тысяч манатов.

Ему предъявлены обвинения по статьям 178.2.1 (мошенничество), 178.2.2, 178.2.4, 182.2.1 (вымогательство), 182.2.2 и 182.2.4.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью ведутся необходимые следственные мероприятия».