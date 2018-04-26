Захарова: «Надеемся, что стороны нагорно-карабахского конфликта вернутся к процессу переговоров»

2018-04-26 18:48 | www.apa.az | 6

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

На вопрос о том, какие конкретные изменения возможны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на фоне происходящих в Армении событий, спикер МИД России ответила следующим образом: «Россия в вопросе нагорно-карабахского урегулирования будет исходить из тех обязательств, которые ранее брала на себя. Мы искренне надеемся на то, что ситуация в Армении стабилизируется, и стороны нагорно-карабахского конфликта вернутся к процессу переговоров. Нельзя допускать эскалации в нагорно-карабахском конфликте. Это приведет к еще большему усугублению ситуации. Выход должен быть только в плоскости мирных переговоров».