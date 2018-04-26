Узбекистан и Wargaming будут совместно разрабатывать компьютерные игры

2018-04-26 17:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Министр по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев провел встречу с представителями белорусской компании Wargaming, передаёт в четверг пресс-служба мининфокома.

Отметим, что Wargaming является разработчиком популярных компьютерных онлайн-игр World of Tanks, World of Warplanes, World of Warships.

Согласно информации, в ходе встречи гости ознакомили узбекскую сторону с успешным опытом компании по продвижению компьютерных игр во всем мире. Также были обсуждены возможности налаживания взаимовыгодного сотрудничества в области развития компьютерных игр, способствующих патриотическому воспитанию молодежи.

Кроме того, в рамках визита зарубежной компании планируется проведение ряда встреч с АК «Узбектелеком» и Инновационным центром «Mirzo Ulugbek Innovation Center» для ознакомления с опытом работы Wargaming в области продвижения компьютерных игр, способных развивать современные технологии связи и коммуникации.