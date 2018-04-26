Самир Байрамлы: Поддерживаю браки с не девственницами

2018-04-26 18:57 | www.oxu.az | 8

Сегодняшний гость рубрики «Холостяки» - известный ведущий Самир Байрамлы.

Oxu.Az представляет интервью с Самиром Байрамлы:

– Самир, вы уже давно не появляетесь на телеэкранах. Когда мы вновь увидим вас в эфире?

– Чувствую, что время пришло. Я сделал, что от меня зависело, и жду ответа. Надо было взять перерыв. Твое лицо не должно становиться логотипом телеканала (смеется).

– Чьи лица, по-вашему, стали логотипами телеканалов?

– Эти слова принадлежат не мне, а Кямиле Бабаевой. Она вышла замуж и на вопрос, почему ушла с телевидения, ответила именно этой фразой.

– Вы когда-нибудь отказывались от проектов?

– Да, было дело.

– Не жалели потом?

– Нет. Одна из этих передач сейчас в эфире. Они даже пригласили ведущего с другого канала. Когда мне пришло предложение, я сказал, что это не для меня, что я это уже проходил 10 лет назад.

– Со стороны вы выглядите очень самодовольным. В чем причина?

– Я не самодовольный, я просто верю в себя. Это разные вещи. Самоуверенные люди пустые, а уверенные в себе люди знают, на что способны. Самоуверенные люди никогда не смогут вас ничему научить. Уверенные в себе люди знают, когда надо остановиться.

– Что вы теряли из-за своей уверенности в себе?

– Много чего. Я тоже мог бы превратиться в логотип телеканала. Будь я льстецом, интриганом, то не пропадал бы с экранов. Но моя уверенность в себе не позволяет этого делать. Слава Богу, мне и сейчас неплохо. Я уважаю себя, и этого достаточно.

– В последнее время многие ваши коллеги один за другим обзавелись семьями. Не хотите ли последовать их примеру?

– Надо уже прекратить эти разговоры. Кто-то женится в 17, а кто-то в 27 лет. Люди говорят, что мол время уходит. Зачем? Я что порчусь? Я, конечно, испорчусь, но в 70 лет (смеется).

– В вашей жизни есть кто-нибудь?

– Не в том смысле, в котором вы имеете в виду.

– А в каком смысле?

– Я холост, а как должно быть?

– Выходит, что вы встречаетесь с девушками ради развлечения, а не ради женитьбы?

– Девушек разделяют на тех, с кем гуляют, и на тех, на ком женятся. Но я лично противник этого, так как надо уважать всех. Правда, никого не заставляют раздеваться. Все хотят развлечений. Кто-то с одним, а кто-то - с несколькими. Это личный выбор каждого.

– А какую женщину выберет Самир?

– У нее должен быть неповторимый вкус. Мне не нужна девушка, похожая на всех, как цыпленок в инкубаторе. Пусть уважает себя, это самое главное.

– Перейдем к более откровенным вопросам... Когда вы потеряли девственность?

– Без комментариев (смеется). Как говорил Фаиг Агаев, следующий вопрос.

– Все избегают этого вопроса...

– Не избегаю. Просто мы сначала говорили о культуре и вкусе, а вдруг такой вопрос. Это неэтично.

– А вы женитесь на не девственнице?

– Нет. Но я уважаю и поддерживаю выбор каждого человека. Когда возникает такая тема, я поддерживаю всех людей с противоположным мнением. Сердцу не прикажешь, произойти может что угодно. Нельзя никого осуждать.

Не надо вмешиваться в чужую жизнь. Вы можете выразить свое мнение, но не имеете права поступать несправедливо.

– От кого больше всего поступает интимных предложений?

– Я уже потерял счет. Было столько предложений...

– Назовите возрастные категории...

– Это были люди примерно моего возраста. Однажды мне сказали, что большинство девушек избегают меня. Боятся, что я им нагрублю.

А вы говорите, что я слишком «надменный». Есть столько людей, которые не говорят всего, что у них на уме...

– А когда они все-таки набираются смелости, каким бывает ваш ответ?

– Смотря кто это. Некоторые вещи понимаешь с возрастом. То, о чем я думал в 20-25 лет, сейчас мне кажется невозможным. Я разборчив.

– Наши мужчины немного мечтатели. Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы стать любовником мировой звезды, например, Моники Белуччи?

– У Моники Белуччи очень скверный характер. Она привыкла к тому, что весь мир называет ее красавицей. Она слишком высоко задрала нос и стала невыносимым человеком. Что, в мире нет ни одного мужчины, который мог бы долго встречаться с Моникой? Умная женщина – совсем другой разговор.

Виктория Бекхэм – одна из самых некрасивых женщин в мире, но уже 20 лет удерживает одного из самых красивых мужчин – Дэвида Бекхэма. Каким образом?

Красота нужна, это помогает в определенной степени. Есть те, кого годы красят – например, Сертап Эренер. Ей уже далеко за 50. В молодости она была некрасивой, но с годами похорошела.

Также скажу, что очень красивые женщины бывают несчастны. Они настолько загнаны в рамки, что не могут жить как хотят. Надевают столько масок, что потом маска становится их лицом. Если вглядеться в лицо Моники, то увидишь аферистичность.

«Все равно я смогу заполучить любого мужчину. Давай сломаю его, унижу этого», - думает она. Главное - не красота, а душа.

– И последний вопрос... Сколько раз в месяц?

– Ваш вопрос может многое означать (смеется). Ем три раза в день, купаюсь один раз. Четыре раза в неделю хожу на спорт.

– Эта такая тактика уклонения от ответов?

– На самом деле это умно (смеется).

– Мы говорим о девушках, поэтому вопрос по теме...

– Мы также говорим о психологии. Вообще те, вокруг кого вертится много девушек – пустые внутри. Профессионалы всегда бывают тихими. До 22 лет ты руководствуешься инстинктами и чувствами, а потом умнеешь. С некоторыми людьми это происходит в 25-27 лет. Через некоторое время понимаешь, что нельзя заниматься сексом с кем попало и где попало.

Что касается вашего вопроса, то я мою машину раз в месяц. Поэтому меня называют грязнулей. Сам я чистоплотный, а машина грязная. Делайте выводы... (смеется).

– Вы хорошо уклоняетесь от вопросов...

– Наше дело разговаривать. Я спец в этом деле. Вам меня не переиграть (смеется).

Спасибо за помощь «Highboost Lounge & Restaurant».

Пярвиз Гусейн

ФОТО: Араз Багыров