Россия и Китай призвали участников СВПД придерживаться договоренностей

2018-04-26 17:58 | www.trend.az | 8

Россия и Китай в совместной инициативе, представленной на втором подготовительном комитете по подготовке конференции ДНЯО 2020, предложили странам Договора о нераспространении ядерного оружия поддержать призыв к участникам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе тщательно придерживаться договоренностей и полностью выполнять свои обязательства.

"Страны-участницы ДНЯО… подчеркивают срочную необходимость для всех сторон СВПД тщательно придерживаться и полностью выполнять свои обязательства по договору, а также для стран-участниц ДНЯО поддержать реализацию СВПД, в том числе воздерживаться от действий, которые подрывают обязательства в рамках СВПД", — говорится в документе, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Как ранее отмечали представители российской делегации, документ использует язык резолюции СБ ООН 2231 и СВПД. Москва и Пекин открыты к конструктивным предложениям по дополнению текста. Инициативу уже поддержал Казахстан.

В документе, в частности, странам ДНЯО предлагается выразить свою поддержку всеобъемлющему и эффективному выполнению СВПД в рамках резолюции СБ ООН 2231. Также предлагается признать, что СВПД внес значительный вклад в укрепление глобальной архитектуры нераспространения и международной безопасности, его заключение продемонстрировало, что вопросы нераспространения могут быть решены только дипломатическим путем в соответствии с ДНЯО.