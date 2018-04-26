Unicapital начнет продажу облигаций METAK на вторичном рынке

2018-04-26 18:00 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Unicapital проведет вторичные рыночные и РЕПО операции по облигациям METAK, сообщил главный менеджер инвестиционной компании Unicapital Гейдар Ибрагимли.

"На Бакинской фондовой бирже во время размещения облигаций заявки были представлены со стороны восьми инвесторов и были размещены в полном объеме по номинальной стоимости. Увеличение в значительной мере спроса на облигации METAK дает основание утверждать, что на вторичные рыночные и РЕПО операции также будет высокий интерес. Эти операции будут проведены со стороны инвестиционной компании Unicapital, которая является андеррайтером размещения облигаций. Одной из основных причин высокого спроса на эти облигации со стороны инвесторов можно выделить их высокую ликвидность и выгодность условий. Облигации, гарантами которых выступают Unibank и МЕТАК, и доходность которых является на сегодняшний день достаточно высокой на местном фондовом рынке, считаются привлекательным инвестиционным инструментом для инвесторов", - сказал Ибрагимли.

Наряду с вышеизложенным, рост спроса на облигации также является признаком доверия относительно рынка ценных бумаг. В результате политики по развитию рынка ценных бумаг и совершенствованию инфраструктуры рынка, проводимой Палатой надзора над финансовыми рынками, эмитенты и инвесторы имеют возможность открыто обращаться и быть информированными со стороны Палаты и инвестиционных компаний. Это, в свою очередь, значительно облегчает понимание процессов регистрации ценных бумаг в Палате и дальнейшего их размещения на Бакинской фондовой бирже.