Пашинян: Оппозиция Армении приняла стратегические решения о втором раунде революции

2018-04-26 18:03 | www.trend.az | 7

Оппозиция Армении приняла стратегические решения относительно "второго раунда революции".

Об этом в четверг заявил депутат парламента, лидер антиправительственных демонстраций Никол Пашинян, передает РИА Новости.

"Я только что закончил совещание со своими сторонниками. Мы приняли стратегическое решение относительно второго раунда бархатной революции. Оппозиционное движение должно сделать все, чтобы этот процесс достиг реальных изменений", - сообщил Пашинян.

"Все наши решения будут объявлены вечером на митинге на площади Республики", - отметил Пашинян.