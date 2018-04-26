Россия надеется на возобновление переговоров между Азербайджаном и Арменией по нагорно-карабахскому конфликту – МИД

2018-04-26 18:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Россия искренне надеется на то, что после стабилизации внутренней ситуации в Армении переговоры по нагорно-карабахскому конфликту между Азербайджаном и Арменией возобновятся.

Об этом в четверг на пресс-конференции сказала пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

“Мы неоднократно озвучивали свою позицию по решению нагорно-карабахского конфликта. Это вопрос мирных политических переговоров и договоренностей, и осложнения в этом вопросе никоим образом не должны произойти. Выход должен быть исключительно в мирном переговорном русле”, - сказала Захарова.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Али Мустафаев)

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