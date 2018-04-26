В Иране пригрозили выйти из ядерной сделки, если это сделают США

2018-04-26 19:16 | www.trend.az | 6

Если США выйдут из соглашения по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Иран тоже из него выйдет, сообщает агентство Fars со ссылкой на советника верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбара Велаяти, передает РИА Новости.

"Если США хотят нарушать СВПД, неизвестно, останется ли Иран привержен своим обязательствам, и если США выйдут (из сделки - ред.), несомненно, Иран тоже из нее выйдет", - заявил Велаяти.

По словам Велаяти, "ядерная сделка должна действовать в соответствии с ее изначальными условиями, в противном случае Иран будет готов к ответным мерам".

Кроме того, он подчеркнул, что если СВПД будет идти в ущерб Иран, страна не будет с этим мириться.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.