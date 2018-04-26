Россия и Турция приступили к обсуждению второго этапа контракта по С-400

2018-04-26 19:41 | www.trend.az | 5

Контракт на поставку системы ПВО С-400 Турции предусматривает два этапа: поставку оружия и локализация частей комплекса на турецкой территории, второй этап обсуждается, заявил в интервью, опубликованном в спецвыпуске журнала "Национальная оборона", приуроченном к авиасалону Eurasia Airshow-2018, директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, передает РИА Новости.

"Сегодня мы ведем речь исключительно о поставках данной системы. Это первый этап, который включает в себя не только отгрузку техники, но также обучение местных специалистов для работы с ней и создание ремонтных баз. Однако уже сейчас идут переговоры, которые касаются второй части проекта - развитие технологического сотрудничества. Со стороны наших турецких партнеров исходит инициатива о переходе на производство элементов этой системы на территории Турции", - сказал он.

В декабре 2017 года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Часть этой сделки Турция оплатит сама, другую часть - за счет предоставленного РФ оборонного кредита.