США намерены активизировать операции против ИГ в Сирии

2018-04-26 19:43 | www.trend.az | 6

Операции против группировки "Исламское государство" в Сирии будут активизированы, борьба с ней продолжается. Об этом в четверг сообщил министр обороны США Джеймс Мэттис на слушаниях в комитете Сената американского Конгресса по делам вооруженных сил, передает ТАСС.

Сенатор-демократ Джин Шахин поинтересовалась, будут ли американские силы выведены из Сирии до полного поражения ИГ. "Сенатор, сейчас мы не отводим войска. Вы увидите активизацию операций в долине реки Евфрат в ближайшие дни", - сказал глава Пентагона. По его словам, будут активизированы и операции на границе Сирии и Ирака. "Эта битва продолжается сейчас", - резюмировал Мэттис.