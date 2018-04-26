Президент Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов

2018-04-26 19:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил короля Нидерландов Виллема-Александра.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана рад сердечно поздравить вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Королевства Нидерландов – Днем Короля. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Нидерландов – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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