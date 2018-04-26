SOCAR и BP подписали новое соглашение (версия 2)

2018-04-26 19:59 | www.trend.az | 6

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская госкомпания SOCAR и британская компания BP подписали новое соглашение о разделе продукции для совместной разведки и разработки на блоке D230 на Северном Абшероне в азербайджанском секторе Каспия.

Соглашение было подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и главным исполнительным директором группы BP Бобом Дадли при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

По договору, рассчитанному на 25 лет, 50 процентов доли участия будет принадлежать BP, которая станет оператором на период разведки, а остальные 50 процентов - SOCAR.

Выступивший на церемонии подписания Абдуллаев отметил, что у SOCAR сформировалась традиция долгосрочного сотрудничества с BP.

"Я уверен, что благодаря современным нефтегазовым технологиям и уникальному историческому опыту, имеющимся у обеих компаний, это сотрудничество успешно продолжится. Подписанное сегодня соглашение построено на равных и справедливых основах и сыграет важную роль в максимально эффективной совместной реализации природных ресурсов Азербайджана", - сказал Абдуллаев.

В свою очередь, Дадли подчеркнул, что соглашение опирается на совместные усилия по изучению дополнительных возможностей SOCAR и BP на Каспии с целью поддержки долгосрочной добычи в Азербайджане.