Китайская компания Didi впервые вышла на мексиканский рынок

2018-04-26 20:04 | www.trend.az | 6

По сообщению газеты Beijing Business Today, на этой неделе китайский мобильный сервис по вызову такси Didi Chuxing официально заявил о выходе на рынок Мексики и предоставлении услуги Didi Kuaiche в Толука-де-Лердо - административном центре штата Мехико.

Таким образом, Didi впервые решила предоставить свои услуги на не китаеязычном рынке. До этого она только экспортировала технологии и вкладывала капитал в иностранные рынки.

Как стало известно, Didi начала прием на работу водителей в Толуке с начала апреля, запустила на мексиканском рынке специальное мобильное приложение и создала на месте дочернюю компанию. С целью обеспечения безопасности пользователей Didi в Латинской Америке продвинет функцию вызовов экстренных служб, проверку динамической безопасности, функцию обмена поездками, службу клиентской поддержки 24/7,а также всестороннюю систему оценки водителей.