Путин обсудил с врио премьера Армении ситуацию в Ереване

2018-04-26 20:17 | www.apa.az | 6

Президент России Владимир Путин поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. Как передает АПА со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщается на сайте Кремля.

«Было подчеркнуто, что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года», — говорится в сообщении.

Ранее в МИД России выразили надежду на диалог между оппозицией Армении и властями. Также ранее сообщалось, что врио вице-премьера Армении Армен Геворкян провел консультации в Москве.