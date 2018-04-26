SOCAR и BP подписали новое соглашение

2018-04-26 20:20 | www.oxu.az | 6

Сегодня SOCAR и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи (HPBS) для проведения совместной разведки и разработки блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт SOCAR, соглашение было подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и генеральным исполнительным директором группы BP Бобом Дадли при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в Лондоне.

Выступивший на церемонии подписания президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что подписанное соглашение построено на принципах равенства и справедливости, и будет играть важную роль в совместном использовании природных ресурсов Азербайджана с максимальной эффективностью.

Генеральный исполнительный директор группы BP Боб Дадли отметил, что соглашение нацелено на поддержку долгосрочной добычи в Азербайджане и изучение новых возможностей SOCAR и BP на Каспии.

А.Б.

