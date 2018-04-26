Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана

2018-04-26 20:15 | www.trend.az | 6

Израиль призвал доработать соглашение по ядерной программе Ирана, чтобы не позволить стране получить ядерное оружие, заявил постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон в четверг, передает РИА Новости.

Он сообщил журналистам в ООН, что в феврале Иран запустил беспилотный летательный аппарат из Сирии в Израиль, который был сбит военными страны. "Проведенное нами расследование не оставило никаких сомнений в том, то этот дрон был иранским БПЛА", — сказал он. По его словам, сбитый дрон содержал взрывчатые вещества.

Президент США Дональд Трамп по итогам дискуссий с Великобританией, Германией и Францией не позже 12 мая объявит о том, остаются ли США в СВПД по иранской ядерной программе или нет. В рамках закона "О рассмотрении ядерного соглашения с Ираном" (INARA) американский лидер обязан каждые 90 дней продлевать или же не продлевать режим снятия санкций с Ирана.