В Южной Корее спасли от съедения десятки собак

2017-03-27 21:05 | www.oxu.az | 3

В Южной Корее защитники животных из организации Human Society International (HSI) спасли несколько десятков собак, которых разводили для последующего поедания.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание The Telegraph.

25 марта 46 собак, содержавшихся на мясной ферме в южнокорейском городе Коян, отправили в Соединенные Штаты. По словам представительницы HSI Келли О’Миры (Kelly O'Meara), они жили в ужасных условиях. Животных запирали в помещении без света и вентиляции, почти не кормили и не оказывали ветеринарной помощи.

О’Мира утверждает, что в Южной Корее действует около 17 тысяч подобных ферм. С 2015 года HSI удалось освободить оттуда более 800 собак. Как правило, организация договаривается с владельцами мясной фермы, оплачивает ее закрытие и снос, после чего помогает бывшим фермерам сменить род деятельности.

В декабре сообщалось, что власти южнокорейского Соннама запретили убивать собак и продавать их мясо на городском рынке Moran, который считается крупнейшим в стране.

С.Б.

