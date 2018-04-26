Закрыт один из опаснейших в мире сайтов

2018-04-26 20:38 | www.oxu.az | 7

Европол вместе с Национальным криминальным агентством Великобритании (NCA) заблокировали сайт Webstresser.org, связанный с миллионами кибератак по всему миру.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Bleeping Computer.

Журналисты называют сайт «крупнейшим сервисом для DDoS-атак»: он позволял преступникам заказывать атаки, часть из которых впоследствии была направлена на ведущие банки Великобритании.

Сотрудники NCA уверены, что злоумышленники использовали Webstresser для нападения на финансовые учреждения в 2017 году: тогда банки понесли потери в сотни тысяч фунтов стерлингов.

Стражи порядка уже арестовали шестерых подозреваемых в создании сервиса.

«Преступники по всему миру использовали webstresser.org, который можно было арендовать всего за 14,99 доллара США, чтобы запустить более четырех миллионов атак», - заявил представитель национального криминального агентства.

Он добавил, что заказать DDoS-атаку на сайте могли даже технически необразованные пользователи.

Ранее эксперты безопасности из компании Google’s Project Zero нашли уязвимость «средней тяжести» в операционной системе Windows 10 S.

По словам специалистов, брешь в системе позволяет злоумышленникам запускать произвольный код для взлома ОС, разработчики которой во время релиза операционной системы обещали пользователям «оптимизацию безопасности и повышение производительности».

А.Б.

