Президент Ильхам Алиев поздравил главу Сьерра-Леоне

2018-04-26 20:36 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Республики Сьерра-Леоне Джулиса Маада Био.

"Сердечно поздравляю вас с избранием на пост Президента Республики Сьерра-Леоне и национальным праздником вашей страны – Днем независимости. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья, успехов в предстоящей деятельности, вашему народу - мира и прогресса", - говорится в поздравлении главы государства.

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