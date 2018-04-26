Захарова об урегулировании карабахского конфликта

2018-04-26 20:58 | www.oxu.az | 4

«Надеемся, что ситуация в Армении стабилизируется, и стороны нагорно-карабахского конфликта вернутся к процессу переговоров».

Как сообщает Oxu.Az, об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

На вопрос о том, какие конкретные изменения возможны в урегулировании нагорно-карабахского конфликта на фоне происходящих в Армении событий, спикер МИД России ответила следующим образом:

«Россия в вопросе нагорно-карабахского урегулирования будет исходить из тех обязательств, которые ранее брала на себя.

Мы искренне надеемся на то, что ситуация в Армении стабилизируется, и стороны нагорно-карабахского конфликта вернутся к процессу переговоров. Нельзя допускать эскалации в нагорно-карабахском конфликте.

Это приведет к еще большему усугублению ситуации. Выход должен быть только в плоскости мирных переговоров».

А.Б.

