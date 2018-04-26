Президент Ильхам Алиев поздравил главу ЮАР

2018-04-26 20:37 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамафосе.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас с национальным праздником вашей страны – Днем независимости. B столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, а вашему дружественному народу – мира и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.

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