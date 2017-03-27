Сделка по продаже ФК "Милан" может быть закрыта в апреле

2017-03-27 20:54 | www.trend.az | 3

Сделка по продаже итальянского футбольного клуба "Милан" китайским инвесторам, вероятно, завершится 14 апреля, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Итальянская холдинговая компания "Фининвест" семьи Сильвио Берлускони намеревалась продать китайским инвесторам 99,9 процента акций клуба. Сделка должна была состояться третьего марта, а ее сумма составить 320 миллионов евро, однако ране стало известно, что на тот момент китайские инвесторы не располагали озвученной суммой, они были готовы купить клуб за 100 миллионов евро, но Берлускони отверг это предложение. Общая сумма сделки по продаже "Милана" оценивалась в 740 миллионов евро.

Сообщается, что на помощь китайским бизнесменам пришел американский фонд прямых инвестиций "Эллиот", который выделит 300 миллионов евро на закрытие сделки.

Компания "Фининвест" приобрела "Милан" в 1986 году. С тех пор клуб стал восьмикратным чемпионом Италии, обладателем Кубка страны, шестикратным обладателем Суперкубка, пятикратным победителем Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов, пятикратным обладателем Суперкубка УЕФА, обладателем Межконтинентального кубка, победителем клубного чемпионата мира. "Милан" находится на втором месте в списке самых богатых клубов Италии.

"Милан" занимает седьмое место в чемпионате страны после 29 туров.