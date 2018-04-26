Майка Помпео утвердили на посту госсекретаря США

2018-04-26 20:59 | www.trend.az | 7

Сенат США утвердил в среду кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря. За него проголосовало большинство из 100 сенаторов, передает РИА Новости.

Ранее его после непростых переговоров одобрил комитет сената по иностранным делам — с перевесом всего в два голоса из-за сопротивления демократов. Первое голосование тогда закончилось ничем, поскольку голосов за и против было поровну. Со второй попытки за Помпео проголосовали 11 из 20 присутствовавших членов комитета (в составе комитета 11 республиканцев и 10 демократов.). Помпео стал первым в истории кандидатом, который был утвержден с таким небольшим перевесом.