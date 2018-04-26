Сенат утвердил Майкла Помпео новым госсекретарем США

2018-04-26 21:03 | www.trend.az | 7

Сенат Конгресса США в четверг на заседании утвердил 70-м госсекретарем Майкла Помпео, который до настоящего момента занимал пост директора Центрального разведывательного управления. Его кандидатуру уже поддержали 52 сенатора из 100, голосование продолжается, передает ТАСС.

Теперь Помпео должен быть приведен к присяге. На данный момент обязанности госсекретаря исполняет Джон Салливан. Предыдущий глава Госдепа был отправлен в отставку в марте этого года.

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