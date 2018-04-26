У США появился новый госсекретарь

2018-04-26 21:26 | www.oxu.az | 7

Сенат Конгресса США утвердил в четверг, 26 апреля, кандидатуру бывшего главы ЦРУ Майка Помпео на пост госсекретаря.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Reuters.

За его назначение проголосовало большинство из 100 сенаторов. Как отмечает агентство, в его пользу высказались 57 законодателя, против — 42, один отсутствовал. После утверждения полным составом Помпео останется принять присягу, затем он сможет приступать к работе в новой должности.

Ранее кандидатуру бывшего главы ЦРУ с крайне небольшим перевесом одобрил комитет сената по иностранным делам. Это произошло со второй попытки.