В ООН назначили спецпосланника по Мьянме

2018-04-26 21:19 | www.trend.az | 7

Урегулированием ситуации в Мьянме после эскалации там религиозного конфликта займется швейцарский дипломат Кристина Шранер-Бургенер. О ее назначении спецпосланником генерального секретаря ООН по Мьянме было официально объявлено в четверг, передает РИА Новости.

На данный момент 55-летняя Шранер-Бургенер является послом Швейцарии в Германии. До этого, с 2009 по 2015 год она являлась послом в Таиланде.

Как заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, по вопросу назначения спецпосланника были консультации с властями Мьянмы и другими игроками в регионе.