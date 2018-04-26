ФСБ предотвратила серию терактов в России - ВИДЕО

2018-04-26 21:44 | www.oxu.az | 7

C 21 по 24 апреля Федеральная служба безопасности нейтрализовала в Дагестане, Татарстане, на Ставрополье, в Омской и Ульяновской областях 12 бандитов и 14 сторонников террористов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«ФСБ РФ в период с 21 по 24 апреля 2018 года проведен ряд успешных мероприятий, в результате которых пресечена на территориях республик Дагестан и Татарстан, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур», - говорится в сообщении.

Так, в частности, 21 апреля в Ставрополье пресечена преступная деятельность сторонника международной террористической организации ИГИЛ, присягнувшего главарю ИГИЛ и планировавшего совершение резонансного теракта с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, отметили ФСБ.

Как сообщили в ведомстве, объектами террористического акта должны были стать здания правительства Ставропольского края и управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

«Для реализации своих целей он приобрел обрез, тесак, компоненты для изготовления СВУ, арендовал домовладение для конспиративного проживания, а также проводил рекогносцировочные действия в отношении указанных объектов террористических устремлений», - говорится в сообщении.

А.Б.

