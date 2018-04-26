Найдена предсмертная записка диджея Avicii

2018-04-26 21:51 | www.oxu.az | 6

Шведский диджей Тим Берглинг, известный под псевдонимом Avicii, покончил с собой.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Sun со ссылкой на его родных.

В семье Берглинга рассказали, что он оставил предсмертную записку.

«Наш возлюбленный Тим был хрупкой артистической душой, искал ответы на экзистенциальные вопросы... Он хотел найти баланс в своей жизни, чтобы быть счастливым и заниматься тем, что он любит больше всего - музыкой. Он жил с мыслями о смысле, жизни, счастье. Он больше не мог продолжать»,- рассказали члены семьи.

Номинированный на «Грэмми» исполнитель, звезда жанра EDM Тим Берглинг скончался во время отдыха в Омане 20 апреля. Позже СМИ рассказали о его проблемах со здоровьем.

А.Б.

