Сенат США утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря

2018-04-26 22:00 | www.apa.az | 7

Сенат США утвердил Майка Помпео на посту госсекретаря. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, за его кандидатуру проголосовало 57 представителей штатов из 100.

Ранее экс-директора ЦРУ поддержал комитет сената по иностранным делам — с перевесом всего в два голоса из-за сопротивления демократов.

После получения одобрения от сената кандидату остается принять присягу, после чего он приступит к исполнению своих обязанностей в качестве госсекретаря.

С января 2017 года по март 2018 года занимал пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ).