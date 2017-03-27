Постпред США при ООН заявила о невозможности отказа от ядерного оружия

2017-03-27 21:15 | www.apa.az | 4

В настоящее время нельзя отказаться от ядерного оружия.

Как передает АПА cо ссылкой на Рейтер, об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Я не желаю чего-то большего, чем то, чтобы моя семья жила в мире без ядерного оружия. Но мы должны быть реалистами. Есть здесь кто-то, кто верит, что Северная Корея согласится на отказ от ядерного оружия?» - сказала она.

Такое заявление американский дипломат сделала перед открытием конференции Генассамблеи ООН по выработке конвенции о полном запрещении ядерного оружия.

США, Великобритания и Франция решили не участвовать в конференции.