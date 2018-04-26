Cаудовцы убили главу правительства хуситов - ВИДЕО

2018-04-26 22:04 | www.oxu.az | 7

Авиаудар Саудовской Аравии, в результате которого погиб глава Высшего политического совета Йемена и один из лидеров боевого крыла хуситов Салех ас-Самад, показали на видео.

Как передает Oxu.Az, видео было опубликовано на YouTube.

Телеканал Sky News Arabia также показал последствия атаки на земле.

На кадрах видно, что всего было выпущено две ракеты. Первая попала в автомобиль, вторая была направлена на другой автомобиль и собравшихся рядом людей.

Об ударе по портовому городу Ходейда стало известно 23 апреля, однако совершен он был ранее.

Ас-Самад занимал пост председателя Высшего политического совета с августа 2016 года. Он фактически руководил подконтрольной хуситам частью страны.

Мужчина значился вторым в списках самых разыскиваемых фунционеров мятежников, отмечал ТАСС.

В Йемене несколько лет идет гражданская война. Одна из воюющих сторон - боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая - войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

А.Б.

