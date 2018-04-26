"День чтения" в парке Центра Гейдара Алиева стал большим праздником для любителей книг (ФОТО)

2018-04-26 22:29 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Книга - источник обогащения и развития, мудрости и совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты. Не читая, человек не развивается, не учится думать, анализировать, сопоставлять, делать выводы, не совершенствует свой интеллект, память, внимание, воображение, не усваивает и не использует опыт предшественников. И если для взрослого человека это больше эмоциональная и моральная составляющая, то ребёнок стремится подражать героям, которые ему симпатичны, воспитывается на произведениях. Сюжеты литературных произведений становятся сюжетами детских игр. Дети проживают жизнь героев в игре и приобретают их духовный и нравственный опыт. Значит, если правильно подобрать книги для чтения, можно положительно повлиять на нравственное становление личности ребёнка, сформировать его духовные, патриотические и моральные ценности.

Сегодня в парке Центра Гейдара Алиева прошел грандиозный праздник "День чтения", организованный с целью повышения интереса к книге, развития привычки к чтению и культуры чтения среди детей, совершеннолетних и молодежи, сообщает Trend.

Мероприятие под лозунгом "Давайте вместе читать!" прошло при организации Центра Гейдара Алиева, Министерства образования, Национальной академии наук Азербайджана и "Hədəf Nəşrləri". "День чтения", нацеленный на повышение у подростков и молодежи интереса к чтению, развития навыков чтения, вызвал большой интерес детей, родителей, преподавателей, общественности города.

На мероприятии приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, директор Управления образования по городу Баку Махаббат Велиева, общественные деятели, представители культуры и науки, творческой молодежи.

Учащиеся более 40 общеобразовательных школ, лицеев и центров искусств показали гостям различные презентации, театрализованные номера, подготовленные на основе художественных произведений, спектакли-пантомимы и другие композиции, порядка 30 издательств и библиотек представили книжную выставку-ярмарку. Все было очень интересно и познавательно.

Центр детского-юношеского развития №1 Министерства образования Азербайджана представил экспозицию около пятидесяти красочных работ. Директор Центра Кямаля Джафарзаде отметила, что через картины юные художники (от 5 до 17 лет) галереи изобразительно –прикладного искусства показали свою любовь к книгочтению: "День чтения" стал большим праздником, объединившим различные школы, которые представили различные жанры культуры и искусства, направленных на повышение интереса к чтению. Умение правильно понимать содержание произведения, видеть элементы художественной выразительности само по себе не появляется. Его надо развивать и воспитывать с раннего возраста».

Учащиеся школы №245 Хатаинского района представили художественно-сценическую композицию по произведению Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» на английском языке. Директор школы Ульвия Исмайлова отметила, что третий год участвуют в "Дне чтения", который организован на самом высоком уровне и вызывает большой интерес: «Государство уделяет большое внимание образованию и культуре, реализуются различные проекты и проводятся конкурсы среди молодежи и юношества. Каждый интеллектуально развитый гражданин нашей страны, несомненно, вносит большой вклад в развитие Азербайджана. В этом году в нашей школе при содействии Министерства образования и Управления образования по городу Баку создан центр по изучению английского языка British Council, что помогает получению углублённых знаний. Книги дают людям доступ не только к идеям и знаниям, но также к духовным и моральным ценностям, учат понимать красоту и творчество, являются основой образования и творчества».

Учащиеся 10-классов школы №234 имени Эмина Алиева Хазарского района представили театрализованный номер на английском языке произведения Шекспира «Ромео и Джульетта». Директор школы, филолог и литературовед Кенуль Мамедли отметила, что "День чтения" совпал с днем рождения Шекспира: «Мероприятие является знаковым событием в культурной и образовательной сфере города, способствует социальному прогрессу, воспитанию подрастающего поколения, формированию интеллектуальной развитой молодежи. Есть люди, которые не читали книг, но, увидев своими глазами эти красочные постановки, несомненно, захотят оказаться в мире литературы и просвещения».