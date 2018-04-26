В адрес Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления в связи с победой на президентских выборах

2018-04-26 22:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Москвы и от себя лично поздравляю Вас с избранием на пост Президента Азербайджанской Республики.

Азербайджанский народ сделал важный выбор – выбор в пользу дальнейшего развития демократических и экономических преобразований, укрепления стабильности и государственности, добрососедского и многопланового сотрудничества с Россией.

Взаимодействие с Азербайджанской Республикой является одним из приоритетных направлений наших многосторонних связей со странами ближнего зарубежья.

Уверен, что в настоящее время имеются самые благоприятные условия для того, чтобы наше партнерство вышло на качественно новый уровень развития. Со своей стороны мы готовы сделать все от нас зависящее для ускорения данного процесса.

Высоко ценим Ваше стремление активно развивать установившиеся между нашими странами конструктивные контакты во имя процветания двух братских народов.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья и успехов в осуществлении Вашей высокой миссии", - говорится в поздравлении.

Председатель итальяно-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, сенатор Сената Италии Серджио Дивина поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

Как председатель итальяно-азербайджанской межпарламентской группы дружбы сердечно поздравляю Вас с переизбранием главой государства и убедительной победой, наглядно свидетельствующей о большом доверии народа к Вашему превосходительству.

Выражаю уверенность в том, что под Вашим руководством отношения между нашими странами всегда будут вызывать взаимное удовлетворение и, пользуясь приятной возможностью, передаю Вам самые искренние приветствия", - говорится в поздравлении.

Президент Всемирной федерации таэквондо Чунг Вон Чо поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

От имени Всемирной федерации таэквондо сердечно поздравляю Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики. Ваша убедительная победа на выборах свидетельствует об оценке народом Вашей большой работы во имя развития Азербайджана.

Между Всемирной федерацией таэквондо и Азербайджанской Республикой существуют прекрасные деловые отношения. В последние годы этот вид спорта очень широко развивается в Азербайджане, и мы высоко ценим Ваши заслуги в этом деле. Каждый член федерации намерен тесно сотрудничать с Вами для дальнейшего развития таэквондо в Азербайджане.

Ваше превосходительство, желаю Вам еще больших успехов в новый период президентства", - говорится в поздравлении.

Бывший президент Международного паралимпийского комитета Филип Крэйвен поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Господин Президент.

Искренне поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики. Выражаю Вам признательность за поддержку, оказываемую Национальному паралимпийскому комитету Азербайджана.

Я очень рад видеть стремительное развитие Национального паралимпийского комитета Азербайджана. Очень приятно видеть большие успехи страны, относительно недавно присоединившейся к паралимпийским играм, в этой области спорта. Эти успехи являются результатом Вашего высокого внимания и заботы о Национальном паралимпийском комитете.

Желаю Вам еще больших успехов в новый период Вашего президентства. Уверен, что Национальный паралимпийский комитет Азербайджана в предстоящие годы достигнет еще больших успехов", - говорится в поздравлении.

Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсис Гарри поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас по случаю переизбрания Президентом Азербайджанской Республики, желаю успехов на высшем государственном посту. Уверен, что под Вашим руководством Азербайджанская Республика будет еще больше развиваться.

Верю, что связи между Азербайджанской Республикой и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), находящиеся на высочайшем уровне, будут продолжаться и в будущем еще более укрепятся.

Уважаемый господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Генеральный директор Международной организации по миграции Уильям Лэйси Свинг поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Ваше превосходительство.

Для меня честь и удовольствие от имени Международной организации по миграции и от себя лично сердечно поздравить Вас с переизбранием Президентом Азербайджанской Республики.

Вопросы миграции занимают одно из особых мест в глобальной повестке дня ХХI века, и в Вашей стране этому вопросу уделяется особое внимание. Международная организация по миграции функционирует в Азербайджанской Республике с 1996 года и оказывает помощь Вашему правительству в решении вопросов, связанных с миграцией.

Мы намерены продолжить в Баку, Женеве и других местах обсуждения с Вашим правительством по еще лучшему регулированию Международной организацией по миграции возможностей, создаваемых миграцией для индивидов, общин и, в целом, общества.

Искренне верю, что сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Международной организацией по миграции будет укрепляться и углубляться, внесет свой вклад в дальнейшее развитие Вашей страны.

Ваше превосходительство, желаю Вам больших успехов в новый президентский срок и прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

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